Немовля — чудовий приклад правлячої меншини: веселі жарти з самого ранку

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Зробіть весело собі та своїм близьким цього четверга. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.

Папа Карло підходить до Буратіно з сокирою і каже: — Вибач, синку, але синоптики обіцяли холодну зиму.

Вже третій рік працюємо з психологом, результати приголомшливі: він купив квартиру і облетів півсвіту.

Лікар – хворому: - Важко поставити вам діагноз. Напевно, це алкоголізм. - Гаразд. Тоді я зайду, коли ви протверезієте.

- Сьогодні знижки на товари для активного відпочинку. Давай виберемо щось! - Давай. Шезлонг, чи може гамак?

Попит на наручники виріс у вісім разів напередодні святого Валентина. Як же добре, що люди вирішили покінчити зі злочинністю перед святом.

Якщо ви маєте відмінне почуття гумору, то анекдоти про агрономів обов’язково подарують вам гарний настрій!