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І тільки у котів цієї весни все відбувається, як завжди: анекдоти та жарти про війну в Україні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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І тільки у котів цієї весни все відбувається, як завжди: анекдоти та жарти про війну в Україні Новина оновлена 23 березня 2022, 09:44

Навіть у найскладніших ситуаціях ми знаходимо над чим посміятися.

Українці — це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху. Мабуть, оптимізм та гарне почуття гумору закладені у генетичний код українського народу. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про смерть путіна, а сьогодні зібрали добірку жартів, що описують ситуацію.

Тільки люди розкупили цукор, а його знову завезли. Що, знову розкуповувати?

Уряд просто знущається з народу.

Розмовляють двоє росіян:

- У мене дві новини: хороша та погана.

- Почни з гарною.

- ...зате він повний.

– Хто повний?

- А ось це вже погана новина: нам прийшов песець...

Презервативи та прокладки настільки подорожчали, що дешевше завагітніти та народити.

Коли телевізор повідомляє, що росія наддержава, народ вірить, а коли телевізор повідомляє, що цукру достатньо, народ чомусь не вірить.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Теги:
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