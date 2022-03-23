І тільки у котів цієї весни все відбувається, як завжди: анекдоти та жарти про війну в Україні
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Українці — це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху. Мабуть, оптимізм та гарне почуття гумору закладені у генетичний код українського народу. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про смерть путіна, а сьогодні зібрали добірку жартів, що описують ситуацію.
Тільки люди розкупили цукор, а його знову завезли. Що, знову розкуповувати?
Уряд просто знущається з народу.
Розмовляють двоє росіян:
- У мене дві новини: хороша та погана.
- Почни з гарною.
- ...зате він повний.
– Хто повний?
- А ось це вже погана новина: нам прийшов песець...
Презервативи та прокладки настільки подорожчали, що дешевше завагітніти та народити.
Коли телевізор повідомляє, що росія наддержава, народ вірить, а коли телевізор повідомляє, що цукру достатньо, народ чомусь не вірить.
Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.