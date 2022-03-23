І тільки у котів цієї весни все відбувається, як завжди: анекдоти та жарти про війну в Україні

Навіть у найскладніших ситуаціях ми знаходимо над чим посміятися.

Українці — це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху. Мабуть, оптимізм та гарне почуття гумору закладені у генетичний код українського народу. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про смерть путіна, а сьогодні зібрали добірку жартів, що описують ситуацію.

Тільки люди розкупили цукор, а його знову завезли. Що, знову розкуповувати? Уряд просто знущається з народу.

Розмовляють двоє росіян: - У мене дві новини: хороша та погана. - Почни з гарною. - ...зате він повний. – Хто повний? - А ось це вже погана новина: нам прийшов песець...

Презервативи та прокладки настільки подорожчали, що дешевше завагітніти та народити.

Коли телевізор повідомляє, що росія наддержава, народ вірить, а коли телевізор повідомляє, що цукру достатньо, народ чомусь не вірить.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.