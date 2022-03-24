Друга армія світу впевнено перетворюється на "200-ту": кумедні анекдоти про рашистів

На 29 день війни українці продовжують сміятися крізь сльози, адже ми знаходимо сили жартувати навіть під час переломних моментів в країні. Тільки теми жартів тепер змінилися.

– Товаришу майор, а бандерівці вміють воювати? – Хто їх знає, звідти ще ніхто не повертався.

Туристична акція для росіян "Побачити Київ та померти". Коктейлі за наш рахунок.

Новини дня: українці штурмують військкомати, а росіяни – банкомати.

московія закрила своє небо… Дочекалися – закрили люк над каналізацією!

Гарантія світу: закопати сокиру війни разом з путіним.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мімчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.