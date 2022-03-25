Десахаризація росії йде за планом: вибірка прикольних жартів про санкції в рф

Триває тридцятий день війни, а українці не сумують і не втрачають оптимізму. У мережі з’являється все більше і більше різних жартів, мемів і фотожаб, проте тепер вони на військову тематику. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про рашистів, а сьогодні зібрали чергову вибірку жартів, що описують поточну ситуацію.

У росіян життя і так було не цукор, а тепер їм стало ще важче розпочати життя з чистого листа.

Тільки люди розкупили цукор, а його знову завезли. Що, знову розкуповувати? Уряд просто знущається з народу.

Цінник на офісний папір вже чотиризначний. Незабаром з’являться оголошення виду: "Продам папір б\у, списано лише 60%, одні руки."

Презервативи та прокладки настільки подорожчали, що дешевше завагітніти та народити.

Спочатку вони блокують Meta, а потім дивуються, що цукор пропав. Ви хоч знаєте як перекладається прізвище Цукерберг

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Також "Телеграф" ділився фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. А якщо цієї добірки жартів та мімчиків вам було мало, пропонуємо подивитись попередню, де ми пояснювали, чому Україна обов’язково переможе.