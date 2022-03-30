Продам рублі, євро та долари не пропонувати: добірка смішних анекдотів на злобу дня

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися.

Вже 35 днів, як путін розпочав свою "спецоперацію" на території України, змусивши багатьох українців покинути свої будинки. Проте український народ не зломить навіть у таких складних та стресових ситуаціях. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих. Раніше ми вже ділилися з вами анекдотами про рашистів, а сьогодні зібрали чергову вибірку жартів, що описують поточну ситуацію.

У російському Міноборони успішно просувають дводенні тури "Побачити Київ та померти". Кілька тисяч росіян уже скористалися цією пропозицією.

Росіяни так влаштовані, що якщо про щось не говорять по телевізору, значить цього ніби і немає.

З метою приведення у відповідність до вимог Роскомнагляду книга Л.М. Толстого "Війна і мир" перейменована на "Спецоперацію та держзраду".

Дорогий Діду Мороз! Коли я тебе просив зробити так, щоб цей рік був набагато цікавішим за два попередніх, я, блін, трохи не це мав на увазі!!!

За останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом досягла цифри: ВСІМ ЗАГАЛЬНО ПОФІГ.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.