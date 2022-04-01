Лелека, який несе немовля до росії, не дивиться дитині в очі: найсмішніші жарти про рф до 1 квітня

Кожного року, 1 квітня, весь світ святкує одне з найвеселіших свят у році — День гумору. А українці — це, мабуть, найвеселіша нація у світі, тому що навіть в період війни, ми не втрачаємо позитиву і створюємо ще більше нових жартів. Тільки зараз ці анекдоти в основному про росіян і росію.

Іноземці, що знають російський фольклор, не купують у росії цукерок, вони пам'ятають з чого росіяни увесь час намагаються зробити цукерочку…

150 років тому в росії скасували кріпосне право. Але прогрес не стоїть на місці, і тепер в росії не існує ніякого права взагалі.

- Ізя, Росія, виявляється, не виходила з СРСР. - Я тобі більше скажу, Сьома. Росія досі не вийшла із Золотої Орди!

На заняттях агентів ЦРУ: - Запам'ятайте, ви їдете на росію, тому коли комп'ютер попросить вас набрати пароль, наберіть слово "ПАРОЛЬ".

Щоб ваш настрій й надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для своїх читачів ще декілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.