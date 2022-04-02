За дві доби на концерт до Кобзона ЗСУ відправила понад 3500 глядачів: найсмішніші анекдоти на злобу дня
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Якщо робити висновок з кількості та швидкості появи серед українського населення нових анекдотів, зовсім не скажеш, що йде вже 38-й день протистояння України ворожим путінським військам. На війну натякає лише той факт, що нові жарти здебільшого на військову тематику, проте про дурість росіян та путіна жартувати не перестають.
Для росіян, які окопались у зоні ЧАЕС уже придумали нові звання. Тим, хто там був тиждень — "ваша свєтлость", а двотижневим — "ваше сіятєльство"!
Молиться бабуся в церкві: "Господи, я дуже любила свого чоловіка, але ти в мене його забрав! Я дуже любила свого котика, але його теж не стало. Господи, я дуже дуже люблю ПУТІНА."
- Дивно, яка логіка в тому, що в росії, яка постійно бере участь у збройних конфліктах і провокаціях, міністром оборони призначений Сергій Шойгу, який ні строкової не служив, ні навіть військової кафедри не закінчував?
— Насправді все логічно…. Щоб гнати на забій тупих оленів потрібен досвідчений оленяр!
Валянок в росії не просто національний тип взуття, валянок в росії — це національний тип характеру.
В московитів є шанс захопити Україну ще з тиждень, бо потім, почнуться городи… — А по копаному хто їм дасть пройти?
Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.
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