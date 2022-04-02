За дві доби на концерт до Кобзона ЗСУ відправила понад 3500 глядачів: найсмішніші анекдоти на злобу дня

- Дивно, яка логіка в тому, що в росії, яка постійно бере участь у збройних конфліктах і провокаціях, міністром оборони призначений Сергій Шойгу, який ні строкової не служив, ні навіть військової кафедри не закінчував?

— Насправді все логічно…. Щоб гнати на забій тупих оленів потрібен досвідчений оленяр!