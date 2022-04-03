Валянок в росії не просто національне взуття, а національний тип характеру: веселі жарти про рф

Сміх — це найкращі "ліки" від паніки та поганого настрою

Попри війну не варто втрачати позитиву і оптимізму. Хоча судячи з кількості нових жартів, що були створені за місяць війни, українцям така "біда" не страшна. Одне тільки, що зараз всі анекдоти в основному про росіян і росію.

150 років тому в росії скасували кріпосне право. Але прогрес не стоїть на місці, і тепер в рф не існує ніякого права взагалі.

— Росіяни кажуть, що добре там, де їх нема. — Я б уточнив. Не просто там, де їх нема, а де їх ніколи і не було!

– Товаришу майор, а бандерівці вміють воювати? – Хто їх знає, звідти ще ніхто не повертався.

У росії усі хвороби лікуються горілкою: від одних хвороб треба її пити, від інших — не пити, а від деяких — розтиратися.

Гарантія миру: закопати сокиру війни разом з путіним.

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.

Раніше мережа вибухнула фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. "Телеграф" зібрав для вас найкращі