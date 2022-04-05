Економіка росії не впала, вона поїхала додому по своїх країнах: найкращі жарти про рф

Українці навіть під час найскладніших ситуацій у країні намагаються не втрачати почуття гумору. Підтримувати бойовий настрій нам допомагають анекдоти, жарти та меми, придумані на злобу дня, про росію, що загниває та росіян, яких тут не чекали.

"Телеграф" зробив добірку анекдотів про актуальні проблеми "простих росіян" та їх несолодке життя через санкції в росії.

Ось різні пропагандисти думають і навіть пишуть розумні книги про те, як згуртувати народ. Мовляв, потрібні перемоги, віра в мудрого вождя та усвідомлення своєї винятковості… А знаєте, що насправді найбільше згуртувало росіян останніми днями? Арешт в Італії двох вілл Соловйова. Це саме те питання, по якому всі були абсолютно солідарні, крім самого Соловйова.

росія. У магазинах змітають цукор. А в лікарні стали надходити пацієнти зі злиплими дупами.

Трагедія! У росію припиняють постачання ботоксу. А ні, ніхто не помітить. Інстаграму то вже немає.

Якщо ви почуваєтеся непотрібним, згадайте, що хтось у росії навчається на факультеті міжнародних відносин.

Уряд росії затвердив перелік недружніх країн. А куди простіше було — прийняти список поки що дружніх, хоч би з метою економії паперу.

Акула з Ікеї внесена до Червоної книги росії.

"Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть диктатора путіна.