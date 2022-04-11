Ну і хто тепер скаже, що у Sputnik V немає побочок? Позитивні анекдоти на злобу дня

Навіть у найскладніших життєвих ситуаціях українці завжди знайдуть з чого посміятися. І під час війни також. Нові жарти та меми створюються у бомбосховищах і навіть на передовій. Раніше ми вже ділилися з вами кумедною вибіркою жартів і приколів про главу рф, а сьогодні зібрали анекдоти, що описують поточну ситуацію.

- Унікальний був політик, незамінний! - У всій росії не змогли знайти двійника? - Так.

Ціна долара впала! Вчора його не можна було купити за ₽85. А сьогодні його не можна купити вже за ₽80.

— Скажіть, як перемогти кризу в Росії? - Economy, just economy. - Іконами, значить. Ну, так і думали.

Тільки люди розкупили цукор, а його знову завезли. Що, знову розкуповувати? Уряд просто знущається з народу.

У європейських офісах Газпрому відбулися обшуки. Очевидно шукають рублі.

Роскосмос оголосив про запуск нової космічної програми, спрямованої на пошук позаземних цивілізацій дружніх росій.

"У нас немає столу потрібного розміру". Туреччина заздалегідь відмовилася організовувати зустріч Путіна та Зеленського.

Раніше мережа вибухнула потоком фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.