Валянок у росії не просто взуття – це національний тип характеру: смішні анекдоти на злобу дня

Український народ не зламає навіть у таких складних та стресових ситуаціях, як війна. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку та добрий спосіб хоч трохи відволіктися.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росію. Представляємо нашим читачам народну творчість із мережі.

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.