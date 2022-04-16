У росії два варіанти розвитку — відкат у застій або закат у відстій: найсмішніші жарти та меми на злобу дня
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Якщо робити висновок із кількості та швидкості появи серед українського населення нових анекдотів, зовсім не скажеш, що йде вже майже два місяці, йде протистояння України ворожим путінським військам. На війну натякає лише той факт, що нові жарти здебільшого на військову тематику, проте про дурість росіян та путіна жартувати не перестають.
У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росію. Представляємо нашим читачам народну творчість із мережі.
Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.