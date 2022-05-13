Сміттєві пакети без ручок тепер називаються "руські": найкращі приколи та меми на злобу дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 542
Після того як президент росії, кривавий диктатор володимир путін, вирішив піти війною на мирну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки українські військові обороняють її територію, талановиті українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих, адже гумор – це надійний щит для нашого мозку від впливу негативу.
І поки російський диктатор продовжує мріяти про захоплення України, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть смерть. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі приколи та меми із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.