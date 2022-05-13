Сміттєві пакети без ручок тепер називаються "руські": найкращі приколи та меми на злобу дня

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Після того як президент росії, кривавий диктатор володимир путін, вирішив піти війною на мирну Україну, на захист своєї батьківщини став кожен українець. І доки українські військові обороняють її територію, талановиті українці тримають гумористичний фронт та обороняють моральний стан своїх земляків. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих, адже гумор – це надійний щит для нашого мозку від впливу негативу.

І поки російський диктатор продовжує мріяти про захоплення України, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть смерть. "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі приколи та меми із соцмереж, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.