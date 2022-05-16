путін в морге! Ой. Тьфу. Блін. Гутен морген! Найкращі анекдоти про росіян на злобу дня
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Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від новин про війну в Україні. Хоча, судячи зі швидкості появи нових анекдотів, цього й не скажеш.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти і меми із соцмереж про росіян та путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Є побоювання, що коли бункерний дід зд*хне, то весь світ стрибатиме в танцях від радості. А Земля може зійти з орбіти. Тож треба буде святкувати якось по черзі.
росія розпочала війну проти домінування США. Але тут за Штати заступились українці, і все пішло не по плану.
Судячи з усього, першу достовірну інформацію з фронту путін отримає, коли після стуку у дверцята бункера він почує: "Добрий вечір. Ми з України"
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку приколів про Євробачення-2022.