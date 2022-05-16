путін в морге! Ой. Тьфу. Блін. Гутен морген! Найкращі анекдоти про росіян на злобу дня

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від новин про війну в Україні. Хоча, судячи зі швидкості появи нових анекдотів, цього й не скажеш.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти і меми із соцмереж про росіян та путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Є побоювання, що коли бункерний дід зд*хне, то весь світ стрибатиме в танцях від радості. А Земля може зійти з орбіти. Тож треба буде святкувати якось по черзі.

росія розпочала війну проти домінування США. Але тут за Штати заступились українці, і все пішло не по плану.

Судячи з усього, першу достовірну інформацію з фронту путін отримає, коли після стуку у дверцята бункера він почує: "Добрий вечір. Ми з України"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку приколів про Євробачення-2022.