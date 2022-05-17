Хто рано встає, той далеко від роботи живе: позитивні анекдоти для гарного настрою

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Українці – це народ, який навіть у часи війни знайде привід для сміху. "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам із самого ранку, щоб позитив супроводжував вас цілий день. Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій.

Моя дівчина сказала, що хоче, щоб я ставився до неї як до принцеси… тому я видав її заміж за незнайомого мужика, щоб укласти союз із Польщею.

Як правильно відкривати упаковку таблеток: 1. Відкрити упаковку. 2. Сказати: "Бліїн! Інструкція!" 3. Відкрити упаковку з іншого боку.

Бабуся дідові: — Діти дзвонили, перепрошували, що влітку не допомогли з городом. Просять щось передати. Дід: - Передай їм привіт!

— Я у вас купив пиріжок із грибами, то де гриби? — А ви хіба не знали, що дріжджі теж гриби?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.