Щоб не плакати, ми сміялися: порція нових приколів та мемів про війну та окупантів

Навіть під час війни українці підіймають бойовий дух за допомогою гумору

Україна не один місяць як воює з росією — 24 лютого вона увірвалася на нашу територію і з того часу продовжує удобрювати український чорнозем. Створення та розповсюдження жартів та мемів з приводу війни в Україні забезпечує психологічну підтримку українців.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні меми про війну, силу ЗСУ, росіян, ленд-ліз, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах.

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