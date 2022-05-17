Щоб не плакати, ми сміялися: порція нових приколів та мемів про війну та окупантів
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Україна не один місяць як воює з росією — 24 лютого вона увірвалася на нашу територію і з того часу продовжує удобрювати український чорнозем. Створення та розповсюдження жартів та мемів з приводу війни в Україні забезпечує психологічну підтримку українців.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі популярні меми про війну, силу ЗСУ, росіян, ленд-ліз, якими можна ділитися зі своїми близькими людьми в соціальних мережах та месенджерах.
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