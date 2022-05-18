Цікаво, як змінилося б життя, якби шлюби треба було щороку продовжувати у РАЦСі: смішні анекдоти
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Талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор, активно продовжують жартувати навіть під час війни. Навіть у таких складних життєвих ситуаціях український народ веселий і завжди знайде привід, над чим посміятися. Більшість жартів зараз звичайно на військову тематику, але є й "вічні" теми.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші жарти та анекдоти, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку.
Жінки дуже дивні — вони можуть повернутися до хлопця, який зіпсував їхнє життя, але не повернуться до дівчини, яка одного разу зіпсувала їхні нігті.
Тільки підкаблучник питатиме у дівчини, чи можна посидіти з друзями. Справжній чоловік і так знає, що не можна!
Молодий хлопець підходить до квіткового кіоску.
- Мені б букет квітів...
— Будь ласка, маємо величезний вибір. Вам які?
— Ой, я навіть не знаю.
— Дозвольте вам допомогти. Чому ви посварилися?
Для бажаючих схуднути до літу-ставте реальні цілі. Чи не 10 кілограм, а 400 грам! Сходи в туалет, мети досягнуто!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку приколів про Євробачення-2022.