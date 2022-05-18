Цікаво, як змінилося б життя, якби шлюби треба було щороку продовжувати у РАЦСі: смішні анекдоти

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Талановиті та гуморні українці, зброєю яких є гумор, активно продовжують жартувати навіть під час війни. Навіть у таких складних життєвих ситуаціях український народ веселий і завжди знайде привід, над чим посміятися. Більшість жартів зараз звичайно на військову тематику, але є й "вічні" теми.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші жарти та анекдоти, які неодмінно піднімуть настрій усім без винятку.

Жінки дуже дивні — вони можуть повернутися до хлопця, який зіпсував їхнє життя, але не повернуться до дівчини, яка одного разу зіпсувала їхні нігті.

Тільки підкаблучник питатиме у дівчини, чи можна посидіти з друзями. Справжній чоловік і так знає, що не можна!

Молодий хлопець підходить до квіткового кіоску. - Мені б букет квітів... — Будь ласка, маємо величезний вибір. Вам які? — Ой, я навіть не знаю. — Дозвольте вам допомогти. Чому ви посварилися?

Для бажаючих схуднути до літу-ставте реальні цілі. Чи не 10 кілограм, а 400 грам! Сходи в туалет, мети досягнуто!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку приколів про Євробачення-2022.