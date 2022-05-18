Якщо в рф повернути кріпацтво, то 86% населення навіть не відчує різниці: найсмішніші жарти про росіян

Поки російський диктатор володимир путін продовжує мріяти про захоплення України, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть про смерть. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих, адже гумор – це надійний щит для нашого мозку від впливу негативу.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росіян. До вашої уваги — народна творчість із мережі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.