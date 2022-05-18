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Якщо в рф повернути кріпацтво, то 86% населення навіть не відчує різниці: найсмішніші жарти про росіян

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо в рф повернути кріпацтво, то 86% населення навіть не відчує різниці: найсмішніші жарти про росіян

Мабуть, оптимізм і гарне почуття гумору закладені в генетичному коді українського народу.

Поки російський диктатор володимир путін продовжує мріяти про захоплення України, українці активно жартують про його недалекоглядність, дурість і навіть про смерть. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих, адже гумор – це надійний щит для нашого мозку від впливу негативу.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про росіян. До вашої уваги — народна творчість із мережі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти