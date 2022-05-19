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Приніс Вовчик додому бумеранг… Батько замахався його викидати: найкращі анекдоти для підняття настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Приніс Вовчик додому бумеранг… Батько замахався його викидати: найкращі анекдоти для підняття настрою

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

У такий складний час ми вирішили підняти настрій своїм читачам та трохи відволікти від негативних новин. І попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад, жарти про Вовчика.

Мама Вовчика розмовляє з учителем:

- Мій Вовчик просто геній. У нього так багато геніальних ідей, чи не так?

- Звичайно, він геній… Особливо, коли справа доходить до уроків хімії.

Бабуся прочитала Вовчику казку і каже:

- Ось бачиш, Вовчику, цю овечку з’їли вовки, бо вона була неслухняна!

- А якби вона була слухняною, її з’їли б люди? - уточнює Вовчик.

Вовчик не вивчив урок, вчителька збирається ставити двійку.

- Маріє Іванівно, я не хочу вас лякати, але мені батько сказав: "Ще одна двійка - і хтось отримає по голові!"

Вовчик приходить додому і каже:

- Мамо, мені потрібна фотографія тата!

- А навіщо тобі?

- Просто вчителька попросила показати, який ідіот робив це домашнє завдання!

Батько Вовчику:

- Двійку виправив?

- Виправив!

- Ану, покажи!

- Ось!

- Ну, хто ж так виправляє?! Дай сюди!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про чоловіків.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти