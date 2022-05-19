Приніс Вовчик додому бумеранг… Батько замахався його викидати: найкращі анекдоти для підняття настрою
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У такий складний час ми вирішили підняти настрій своїм читачам та трохи відволікти від негативних новин. І попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад, жарти про Вовчика.
Мама Вовчика розмовляє з учителем:
- Мій Вовчик просто геній. У нього так багато геніальних ідей, чи не так?
- Звичайно, він геній… Особливо, коли справа доходить до уроків хімії.
Бабуся прочитала Вовчику казку і каже:
- Ось бачиш, Вовчику, цю овечку з’їли вовки, бо вона була неслухняна!
- А якби вона була слухняною, її з’їли б люди? - уточнює Вовчик.
Вовчик не вивчив урок, вчителька збирається ставити двійку.
- Маріє Іванівно, я не хочу вас лякати, але мені батько сказав: "Ще одна двійка - і хтось отримає по голові!"
Вовчик приходить додому і каже:
- Мамо, мені потрібна фотографія тата!
- А навіщо тобі?
- Просто вчителька попросила показати, який ідіот робив це домашнє завдання!
Батько Вовчику:
- Двійку виправив?
- Виправив!
- Ану, покажи!
- Ось!
- Ну, хто ж так виправляє?! Дай сюди!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про чоловіків.