Байкер, який їздить без шолома, знає на смак усіх комах: добірка кумедних анекдотів
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Український народ не зламає навіть у складних та стресових ситуаціях. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих. Анекдоти про кривавого диктатора путіна дарують трохи позитиву, проте вічні жарти про водіїв будуть актуальні завжди.
Їду в автобусі. Корок. Водій оголошує:
- Наступна зупинка "П’ятого грудня".
Хтось із салону:
- Ні дуля собі пробка!
Їду у маршрутці. Дорогу переходить повна тітка. Водій пропускає її із коментарем:
— Такої зараз не переїдеш.
Старший син купив спортивний мотоцикл. Чоловік, подивившись, сказав:
- Нічого, на цей випадок у нас троє.
Злість в очах автомобіліста, що дивиться на проїжджають повз байкерів, прямо пропорційна довжині проби.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.