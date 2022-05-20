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Байкер, який їздить без шолома, знає на смак усіх комах: добірка кумедних анекдотів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Байкер, який їздить без шолома, знає на смак усіх комах: добірка кумедних анекдотів

Гумор — це надійний щит для мозку і хороший спосіб трохи відволіктися

Український народ не зламає навіть у складних та стресових ситуаціях. Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих. Анекдоти про кривавого диктатора путіна дарують трохи позитиву, проте вічні жарти про водіїв будуть актуальні завжди.

Їду в автобусі. Корок. Водій оголошує:

- Наступна зупинка "П’ятого грудня".

Хтось із салону:

- Ні дуля собі пробка!

Їду у маршрутці. Дорогу переходить повна тітка. Водій пропускає її із коментарем:

— Такої зараз не переїдеш.

Старший син купив спортивний мотоцикл. Чоловік, подивившись, сказав:

- Нічого, на цей випадок у нас троє.

Злість в очах автомобіліста, що дивиться на проїжджають повз байкерів, прямо пропорційна довжині проби.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.

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