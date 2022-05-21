На свято Вовчик подарував вчительці букет троянд, а трудовику "Букет Молдавії": нові жарти, які посміхнуть
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У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій своїм читачам та трохи відволікти від негативних новин. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, наприклад, жарти про невгамовного Вовчика.
- Іване Петровичу! — Звертається Вовчик до вчителя. — Я не можу розібрати, що ви написали в моєму зошиті.
- Я написав: "Пиши розбірливо!"
Батько каже Вовчику, дивлячись у його щоденник:
- За такі оцінки я буду пороти ременем!
- Правильно, тату! І сильніше її лупи, щоб знала, як мені двійки ставити!
Вчитель запитує клас:
- Діти, який птах не в’є гнізд?
- Зозуля, — відповідає Вовчик.
- Чому?
- Тому що вона сидить у годиннику.
Вчителька:
- Вовчик, якою, по-твоєму, має бути ідеальна школа?
- Зачиненою, Марія Іванівна…
Мати — Вовчику:
- Вовчик, щось я не бачу твого шкільного щоденника.
- А його Васька взяв батьків полякати.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.