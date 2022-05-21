На свято Вовчик подарував вчительці букет троянд, а трудовику "Букет Молдавії": нові жарти, які посміхнуть

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій своїм читачам та трохи відволікти від негативних новин. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, наприклад, жарти про невгамовного Вовчика.

- Іване Петровичу! — Звертається Вовчик до вчителя. — Я не можу розібрати, що ви написали в моєму зошиті. - Я написав: "Пиши розбірливо!"

Батько каже Вовчику, дивлячись у його щоденник: - За такі оцінки я буду пороти ременем! - Правильно, тату! І сильніше її лупи, щоб знала, як мені двійки ставити!

Вчитель запитує клас: - Діти, який птах не в’є гнізд? - Зозуля, — відповідає Вовчик. - Чому? - Тому що вона сидить у годиннику.

Вчителька: - Вовчик, якою, по-твоєму, має бути ідеальна школа? - Зачиненою, Марія Іванівна…

Мати — Вовчику: - Вовчик, щось я не бачу твого шкільного щоденника. - А його Васька взяв батьків полякати.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.