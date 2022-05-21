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На свято Вовчик подарував вчительці букет троянд, а трудовику "Букет Молдавії": нові жарти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На свято Вовчик подарував вчительці букет троянд, а трудовику "Букет Молдавії": нові жарти, які посміхнуть Новина оновлена 21 травня 2022, 14:31

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

У цей складний час "Телеграф" вирішив підняти настрій своїм читачам та трохи відволікти від негативних новин. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, наприклад, жарти про невгамовного Вовчика.

- Іване Петровичу! — Звертається Вовчик до вчителя. — Я не можу розібрати, що ви написали в моєму зошиті.

- Я написав: "Пиши розбірливо!"

Батько каже Вовчику, дивлячись у його щоденник:

- За такі оцінки я буду пороти ременем!

- Правильно, тату! І сильніше її лупи, щоб знала, як мені двійки ставити!

Вчитель запитує клас:

- Діти, який птах не в’є гнізд?

- Зозуля, — відповідає Вовчик.

- Чому?

- Тому що вона сидить у годиннику.

Вчителька:

- Вовчик, якою, по-твоєму, має бути ідеальна школа?

- Зачиненою, Марія Іванівна…

Мати — Вовчику:

- Вовчик, щось я не бачу твого шкільного щоденника.

- А його Васька взяв батьків полякати.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти