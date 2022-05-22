Самка богомола дуже здивувалася, зустрівши свого колишнього: кумедні жарти про світ тварин

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій.

Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми. Телеграф пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час, і почитати гуморні анекдоти про братів наших менших. Смішні жарти про звірів обов’язково піднімуть вам настрій.

З подругою брали у розпліднику тхора. Нам розповідали про їхні звички, підводні камені та умови утримання. Невелика вирізка з розмови: "Якщо тхір здох, не поспішайте його закопувати або викидати, зачекайте, поки не піде запах. У більшості випадків він просто спить".

— Цікаво, як кроти орієнтуються під землею, куди копати? — У них хороший слух. Вони чують, де росте морква. — А навіщо їм морква? - Для зору корисно.

— А ваш собака мене не з’їсть? — Ні, тільки скуштує...

Рись – велика дика кішка. Брись — маленька домашня кішечка, що постійно лізе, куди не просять.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.