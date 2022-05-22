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Жити треба так, щоб колишні заздрили теперішнім: веселі анекдоти про жінок для настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Жити треба так, щоб колишні заздрили теперішнім: веселі анекдоти про жінок для настрою

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Українці підбадьорюють себе та оточуючих в період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, які будуть актуальні в будь-яких обставинах.

Смішні приколи про представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть вам настрій.

Хто знає, якщо я хочу занурити чоловіка в ополонку, щоб вигнати нечисту силу з нього, а він впирається, і тому я його засунула в мішок і тягну до річки, то це святе діло, чи кримінальне?

На запитання однокурсників:

- Привіт, Маринко! Два роки не бачилися… Щось ти погладшала…

- Дістали вже: погладшала, погладшала! Так, погладшала! Бо пішки мало ходжу… НА РУКАХ НОСЯТЬ!

Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку.

Бо ж вона не просто мовчить, а про щось мовчить!

- Ти могла б їхати не так швидко? В мене все мерехтить перед очима!

- А ти зроби так, як я.

- Як?

- Закрий очі.

- Я — єдина та неповторна, — каже одна дівчина іншій.

- Та ти що?

- Так, так мій психіатр каже. Таких тяжких випадків у його практиці ще не було.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.

Теги:
#Жарти #Анекдоти #Жінки #Дівчата #Гумор