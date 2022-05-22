Жити треба так, щоб колишні заздрили теперішнім: веселі анекдоти про жінок для настрою
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Українці підбадьорюють себе та оточуючих в період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, які будуть актуальні в будь-яких обставинах.
Смішні приколи про представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть вам настрій.
Хто знає, якщо я хочу занурити чоловіка в ополонку, щоб вигнати нечисту силу з нього, а він впирається, і тому я його засунула в мішок і тягну до річки, то це святе діло, чи кримінальне?
На запитання однокурсників:
- Привіт, Маринко! Два роки не бачилися… Щось ти погладшала…
- Дістали вже: погладшала, погладшала! Так, погладшала! Бо пішки мало ходжу… НА РУКАХ НОСЯТЬ!
Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку.
Бо ж вона не просто мовчить, а про щось мовчить!
- Ти могла б їхати не так швидко? В мене все мерехтить перед очима!
- А ти зроби так, як я.
- Як?
- Закрий очі.
- Я — єдина та неповторна, — каже одна дівчина іншій.
- Та ти що?
- Так, так мій психіатр каже. Таких тяжких випадків у його практиці ще не було.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.