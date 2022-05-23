Вовчик, якою має бути ідеальна школа? — Зачиненою! Ці анекдоти піднімуть настрій
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Поки українські військові обороняють територію України від окупантів, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та захищають моральний стан своїх земляків.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час, та почитати анекдоти на "вічні теми". Наприклад, про невгамовного і хитрого Вовчика.
На уроці історії:
- Вовчик, скажи нам, як поводились благородні лицарі з переможеними противниками?
- Вони здавали їх на металолом!
Вчителька, перевіривши твір Вовчика:
- Це просто неймовірно, як одна людина може зробити так багато помилок!
- Чому одна – разом із татом.
Директор школи попросив Вовчика пофарбувати вікна на четвертому поверсі.
За декілька годин Вовчик приходить до директора і запитує:
- А рами теж фарбувати?
Йде урок біології. Вчителька:
- Вовчик, перестань крутитися і не кривляйся, а краще дивись на мене, а то так і не дізнаєшся про будову та звички мавпи.
Батько повчає Вовчика:
- Не забувай, синку, ми живемо на цій землі, щоб трудитися. Ким ти хочеш стати, коли виростеш?
- Льотчиком.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.