Вовчик, якою має бути ідеальна школа? — Зачиненою! Ці анекдоти піднімуть настрій

Поки українські військові обороняють територію України від окупантів, талановиті та гуморні українці тримають гумористичний фронт та захищають моральний стан своїх земляків.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час, та почитати анекдоти на "вічні теми". Наприклад, про невгамовного і хитрого Вовчика.

На уроці історії: - Вовчик, скажи нам, як поводились благородні лицарі з переможеними противниками? - Вони здавали їх на металолом!

Вчителька, перевіривши твір Вовчика: - Це просто неймовірно, як одна людина може зробити так багато помилок! - Чому одна – разом із татом.

Директор школи попросив Вовчика пофарбувати вікна на четвертому поверсі. За декілька годин Вовчик приходить до директора і запитує: - А рами теж фарбувати?

Йде урок біології. Вчителька: - Вовчик, перестань крутитися і не кривляйся, а краще дивись на мене, а то так і не дізнаєшся про будову та звички мавпи.

Батько повчає Вовчика: - Не забувай, синку, ми живемо на цій землі, щоб трудитися. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? - Льотчиком.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про росію.