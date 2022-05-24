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Стоматологи повинні знати свою справу на зубок: добірка веселих жартів про дантистів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стоматологи повинні знати свою справу на зубок: добірка веселих жартів про дантистів Новина оновлена 24 травня 2022, 14:52

Смішні приколи про зубних майстрів обов’язково піднімуть вам настрій.

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміятися з жартів про стоматологів.

Жінки стають стоматологами, тому що їм подобається, коли чоловіки на них дивляться, відкривши рота, слухають і нічого не можуть заперечити.

— Мамо, а чому наш тато стоматологом працює?

— Ну тому, що це дуже шанована професія.

- А ще?

— Ну тому, що за це добре платять.

- А ще?

- Та тому, що твій батько садист!

Прийшов у стоматологію і побачив ситуацію, яка зворушить навіть Ернеста Хемінгуея:

Дитину привели до стоматолога.

На день народження.

На гроші, які йому подарували.

У кабінеті стоматолога практикант дві години видаляє хворому нерв.

Пацієнт не витримує і каже:

— Дайте мені свердло, я бодай захищатися зможу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.

Теги:
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