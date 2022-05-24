Стоматологи повинні знати свою справу на зубок: добірка веселих жартів про дантистів
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Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміятися з жартів про стоматологів.
Жінки стають стоматологами, тому що їм подобається, коли чоловіки на них дивляться, відкривши рота, слухають і нічого не можуть заперечити.
— Мамо, а чому наш тато стоматологом працює?
— Ну тому, що це дуже шанована професія.
- А ще?
— Ну тому, що за це добре платять.
- А ще?
- Та тому, що твій батько садист!
Прийшов у стоматологію і побачив ситуацію, яка зворушить навіть Ернеста Хемінгуея:
Дитину привели до стоматолога.
На день народження.
На гроші, які йому подарували.
У кабінеті стоматолога практикант дві години видаляє хворому нерв.
Пацієнт не витримує і каже:
— Дайте мені свердло, я бодай захищатися зможу.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тещу і зятя.