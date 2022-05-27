За кожним чоловіком, який досяг успіху, стоїть… здивована теща: найкращі анекдоти для настрою

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин. Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про стосунки тещі та зятя, які піднімуть настрій усім.

- А ти чого посміхаєшся, ти ж учора машину тюкнув. - Ага. - Бампер пом’яв. - Ага. - Скло розбив. - Ага. - Теща ще головою вдарилася. - О-о-о-сь…

Біля палацу одного еміра зупиняється переповнений автобус і з нього починає виходити величезна низка літніх жінок із валізами. Емір кличе свого візира: — Це знову екскурсія? — Ні, мій пане, це ваші тещі погостювати приїхали.

Продавчиня зважує сардельки. Одна падає і відлітає в самий бруд. Продавчиня: - Ой! Вибачте, я заміню. Покупець: - Ні, кладіть цю. Продавчиня: - А! У вас є собака. Покупець: - Ні. У мене є теща.

Повертається п'яний чоловік додому. Дзвонить у двері. Двері відчиняють теща з мітлою в одній руці. Чоловік так подивився і каже: — Маман, порядок наводимо чи в політ зібралися?

- Ваша теща абсолютно здорова. Це видно з аналізів та знімків. - Лікарю, я так хвилююся, може, для вірності зробимо розтин?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.