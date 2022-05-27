За кожним чоловіком, який досяг успіху, стоїть… здивована теща: найкращі анекдоти для настрою
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Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин. Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про стосунки тещі та зятя, які піднімуть настрій усім.
- А ти чого посміхаєшся, ти ж учора машину тюкнув.
- Ага.
- Бампер пом’яв.
- Ага.
- Скло розбив.
- Ага.
- Теща ще головою вдарилася.
- О-о-о-сь…
Біля палацу одного еміра зупиняється переповнений автобус і з нього починає виходити величезна низка літніх жінок із валізами. Емір кличе свого візира:
— Це знову екскурсія?
— Ні, мій пане, це ваші тещі погостювати приїхали.
Продавчиня зважує сардельки. Одна падає і відлітає в самий бруд. Продавчиня:
- Ой! Вибачте, я заміню.
Покупець:
- Ні, кладіть цю.
Продавчиня:
- А! У вас є собака.
Покупець:
- Ні. У мене є теща.
Повертається п'яний чоловік додому. Дзвонить у двері. Двері відчиняють теща з мітлою в одній руці. Чоловік так подивився і каже:
— Маман, порядок наводимо чи в політ зібралися?
- Ваша теща абсолютно здорова. Це видно з аналізів та знімків.
- Лікарю, я так хвилююся, може, для вірності зробимо розтин?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.