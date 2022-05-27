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За кожним чоловіком, який досяг успіху, стоїть… здивована теща: найкращі анекдоти для настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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За кожним чоловіком, який досяг успіху, стоїть… здивована теща: найкращі анекдоти для настрою Новина оновлена 27 травня 2022, 13:28

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин. Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про стосунки тещі та зятя, які піднімуть настрій усім.

- А ти чого посміхаєшся, ти ж учора машину тюкнув.

- Ага.

- Бампер пом’яв.

- Ага.

- Скло розбив.

- Ага.

- Теща ще головою вдарилася.

- О-о-о-сь…

Біля палацу одного еміра зупиняється переповнений автобус і з нього починає виходити величезна низка літніх жінок із валізами. Емір кличе свого візира:

— Це знову екскурсія?

— Ні, мій пане, це ваші тещі погостювати приїхали.

Продавчиня зважує сардельки. Одна падає і відлітає в самий бруд. Продавчиня:

- Ой! Вибачте, я заміню.

Покупець:

- Ні, кладіть цю.

Продавчиня:

- А! У вас є собака.

Покупець:

- Ні. У мене є теща.

Повертається п'яний чоловік додому. Дзвонить у двері. Двері відчиняють теща з мітлою в одній руці. Чоловік так подивився і каже:

— Маман, порядок наводимо чи в політ зібралися?

- Ваша теща абсолютно здорова. Це видно з аналізів та знімків.

- Лікарю, я так хвилююся, може, для вірності зробимо розтин?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти