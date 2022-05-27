83% росіян страждають від ожиріння уряду: смішні анекдоти про рф

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Поки бійці ЗСУ та тероборони захищають Україну від путінських солдатів, українці тримають "гумористичний фронт", і намагаються підбадьорювати себе та оточуючих анекдотами, мемами та смішними картинками. А все тому, що гумор це надійний щит для нашого мозку від впливу негативу.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти та меми із соцмереж про росіян та путіна які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

На гербі росії зображено двоголовий орел: одна голова дивиться у бік Європи, інша — у бік Азії. росія їм якось по-барабану.

Даремно російським показали скотч! Тепер на ньому тримається все, що має бути прибите, прикручене та підвішене.

Якщо росія розпадеться на 20 держав, то вона додасть як мінімум ще 19 недружніх країн?

Зважаючи на все, першу достовірну інформацію з фронту путін отримає, коли після стукоту в дверцята бункера він почує: "Добрий вечір. Ми з України"

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.