Хочеться простого жіночого мінус 10 кг на вагах: смішні жарти про схуднення
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Зовсім скоро настане літо, проте через війну українці й весну не дуже й помітили. Проте гумор, який хоч і останнім часом більше збудований на військовій тематиці, рятує від негативу і дозволяє на кілька хвилин повернутися у мирний час.
Раніше "Телеграф" складав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочиваючих, а тепер пропонує посміятися з жартів про дієти та схуднення.
- Сань, ми не сядемо на дієту
- Чому?
- У нас два коти. Я у них їду красти почну.
- Хороша жіноча дієта — це коли швидко схудла?
- Хороша жіноча дієта — це коли сама схудла, а груди ні.
Вирішила схуднути, попросила батьків морально підтримати. Приходжу додому, на холодильнику записка:
- Жирна дочка — ганьба для сім’ї!
Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому фоні виглядаєш просто чудово!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.