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Хочеться простого жіночого мінус 10 кг на вагах: смішні жарти про схуднення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хочеться простого жіночого мінус 10 кг на вагах: смішні жарти про схуднення

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

Зовсім скоро настане літо, проте через війну українці й весну не дуже й помітили. Проте гумор, який хоч і останнім часом більше збудований на військовій тематиці, рятує від негативу і дозволяє на кілька хвилин повернутися у мирний час.

Раніше "Телеграф" складав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочиваючих, а тепер пропонує посміятися з жартів про дієти та схуднення.

- Сань, ми не сядемо на дієту

- Чому?

- У нас два коти. Я у них їду красти почну.

- Хороша жіноча дієта — це коли швидко схудла?

- Хороша жіноча дієта — це коли сама схудла, а груди ні.

Вирішила схуднути, попросила батьків морально підтримати. Приходжу додому, на холодильнику записка:

- Жирна дочка — ганьба для сім’ї!

Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому фоні виглядаєш просто чудово!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня