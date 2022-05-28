Хочеться простого жіночого мінус 10 кг на вагах: смішні жарти про схуднення

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих.

Зовсім скоро настане літо, проте через війну українці й весну не дуже й помітили. Проте гумор, який хоч і останнім часом більше збудований на військовій тематиці, рятує від негативу і дозволяє на кілька хвилин повернутися у мирний час.

Раніше "Телеграф" складав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочиваючих, а тепер пропонує посміятися з жартів про дієти та схуднення.

- Сань, ми не сядемо на дієту - Чому? - У нас два коти. Я у них їду красти почну.

- Хороша жіноча дієта — це коли швидко схудла? - Хороша жіноча дієта — це коли сама схудла, а груди ні.

Вирішила схуднути, попросила батьків морально підтримати. Приходжу додому, на холодильнику записка: - Жирна дочка — ганьба для сім’ї!

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Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому фоні виглядаєш просто чудово!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.