Прийшла до подруги з пляшкою поплакатися на життя — ржали до сліз: смішні жарти про "слабку" стать
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Українці – народ, який навіть у часи війни знайде привід для сміху. Навіть попри на те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
Смішні анекдоти про представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть вам настрій.
Не плач. Ти зовсім не жирна. Просто батьки спеціально дбайливо відгодували тебе, щоб убезпечити від стриптизу та проституції.
— І тут я попросила його поцілувати мене, як останній раз.
- А що він?
— Ти уявляєш, у лоб мене, скотина така, поцілував.
Вийти заміж може кожна, а ось не вийти – цю мужність мати треба, стійкість. Працювати врешті-решт.
Коли я запитала у офіціанта, що він порадить до білого вина, і він запропонував червоне, я зрозуміла – цього чоловіка я шукала все життя.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.