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Прийшла до подруги з пляшкою поплакатися на життя — ржали до сліз: смішні жарти про "слабку" стать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прийшла до подруги з пляшкою поплакатися на життя — ржали до сліз: смішні жарти про "слабку" стать

Підніміть собі, своїм близьким та друзям настрій

Українці – народ, який навіть у часи війни знайде привід для сміху. Навіть попри на те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Смішні анекдоти про представниць прекрасної статі обов’язково піднімуть вам настрій.

Не плач. Ти зовсім не жирна. Просто батьки спеціально дбайливо відгодували тебе, щоб убезпечити від стриптизу та проституції.

— І тут я попросила його поцілувати мене, як останній раз.

- А що він?

— Ти уявляєш, у лоб мене, скотина така, поцілував.

Вийти заміж може кожна, а ось не вийти – цю мужність мати треба, стійкість. Працювати врешті-решт.

Коли я запитала у офіціанта, що він порадить до білого вина, і він запропонував червоне, я зрозуміла – цього чоловіка я шукала все життя.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

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