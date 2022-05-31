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Якщо хочете розчаруватись у фільмі — прочитайте книгу, за якою його знімали: веселі жарти про кіно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо хочете розчаруватись у фільмі — прочитайте книгу, за якою його знімали: веселі жарти про кіно Новина оновлена 31 травня 2022, 08:11

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин. Незважаючи на те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про блондинок, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про кінематограф.

Подивився фільм "11 друзів Оушена". Хочу зауважити – фільм неправдоподібний. Звідки у дорослої людини стільки друзів?

- Я ніколи не боявся фільмів жахів, поки якось під час перегляду дівчина з криком "Милий, мені страшно!" не схопила мене за руку.

- І чого тут такого?

— Так, я сам дивився...

За те, що брати Вачовські розкрили секрет Матриці, Матриця зробила їх сестрами.

У крутих бойовиках завжди так:

- Швидше. У нас залишилось 5 хвилин до вибуху.

Через півгодини.

— Поспішайте. Залишилося лише 3 хвилини.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня