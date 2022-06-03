Ніщо не може так затьмарити п’ятницю, як робоча субота: прикольні жарти з самого ранку

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами, адже гумор – це надійний щит для нашого мозку від поганого настрою. У мережі можна знайти багато анекдотів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності.

Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про літо, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про п’ятницю.

Я цього тижня лише два дні не пив – суботу та неділю. І то лише тому, що сьогодні – п’ятниця.

Коли у клубі анонімних алкоголіків питають про плани на п’ятницю, всі починають плакати.

Чоловік у чаті: - Всім привіт! Мені 30 років, шукаю нових друзів. - А старі де? - Немає. - Чому? - У п’ятницю ввечері пляшку горілки розбив.

Люблю її, вона супер, приходить завжди і жодного разу мене не підвела, п’янкий вечір із нею прекрасний, це ураган пристрасті та вогню, уособлення щастя… Вона – це моя улюблена п’ятниця!

"П’ятниця-розпусниця! Хе-хе!" — весь день на роботі кричиш ти й потираєш долоні, а після роботи швидко біжиш додому, щоб наспіх поїсти, переодягтися у все м’яке і бухнутися спати. Доросле життя.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про бухгалтерів.