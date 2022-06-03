Холостячка з двома кг солі шукає нареченого з каністрою бензину: жарти про жінок, які подарують позитив
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Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про представниць прекрасної статі, які піднімуть настрій усім.
Не встигли сьогодні зробити комплімент жінці? Не засмучуйтесь: підійдіть завтра і скажіть: А ось вчора ви мали чудовий вигляд!
Вночі жінка має народити. У сні до неї являється ангел і каже:
- Я зроблю так, щоб під час пологів половину болю відчував батько дитини.
Вона народила і питає чоловіка:
- Як спав?
- Погано, сусід всю ніч кричав як-ніби народжує!
Пізно ввечері йде жінка додому через парк. Раптом чує:
- Стій!
Вона зупинилася.
- Лежати!
Лягла.
- Повзи!
Поповзла. Раптом над вухом співчутливо:
- Жіночко, Вам погано? Я тут собаку треную, дивлюся — ви повзете.
- Ніяк не можу знайти чай, — говорить чоловік.
- А ти вічно нічого не можеш. Чай в буфеті, на верхній полиці, в банці з під кави, на котрій наклейка "Сіль".
- Яка я була дурна! Мала цілий натовп залицяльників і всіх відкинула, — засмучується жінка.
- Шкода, що в цьому натовпі не було мене! — говорить чоловік.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.