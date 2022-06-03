Холостячка з двома кг солі шукає нареченого з каністрою бензину: жарти про жінок, які подарують позитив

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Ми, українці, навіть під час війни знайдемо привід посміятися, проте за останні місяці гумор трохи змінився. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності в наш непростий час.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про представниць прекрасної статі, які піднімуть настрій усім.

Не встигли сьогодні зробити комплімент жінці? Не засмучуйтесь: підійдіть завтра і скажіть: А ось вчора ви мали чудовий вигляд!

Вночі жінка має народити. У сні до неї являється ангел і каже: - Я зроблю так, щоб під час пологів половину болю відчував батько дитини. Вона народила і питає чоловіка: - Як спав? - Погано, сусід всю ніч кричав як-ніби народжує!

Пізно ввечері йде жінка додому через парк. Раптом чує: - Стій! Вона зупинилася. - Лежати! Лягла. - Повзи! Поповзла. Раптом над вухом співчутливо: - Жіночко, Вам погано? Я тут собаку треную, дивлюся — ви повзете.

- Ніяк не можу знайти чай, — говорить чоловік. - А ти вічно нічого не можеш. Чай в буфеті, на верхній полиці, в банці з під кави, на котрій наклейка "Сіль".

- Яка я була дурна! Мала цілий натовп залицяльників і всіх відкинула, — засмучується жінка. - Шкода, що в цьому натовпі не було мене! — говорить чоловік.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.