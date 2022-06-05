За кожним успішним галицьким чоловіком стоїть мама на заробітках: анекдоти, які посміхнуть

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про представників сильної статі.

Чоловік, який помирає, каже своїй жінці: - Прошу тебе, зізнайся хоча б перед моєю смертю, чи зраджувала ти мені? - А якщо ти не помреш?

- Лікарю, мені здається, що моя дружина — алкоголічка. Я помітив, що чим більше у мене в крові проміле спирту, тим з більшою насолодою вона п’є мою кров.

Чоловік прийшов додому п’яний, весь побитий і почав заклеювати лейкопластиром рани. Вранці встав, а жінка його питає: - Василю, ти вчора знову п’яний був? - Ні. - А яка твереза людина лейкопластир на дзеркало приклеює?

Поки вона спала, я встав, приготував їй сніданок, з’їв його і знову заснув… Вона так і не дізналася, який я в неї турботливий!

Батько миє посуд… Маленький син питає: - Тату, а скільки вже років ти працюєш у мами?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.