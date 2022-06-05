За кожним успішним галицьким чоловіком стоїть мама на заробітках: анекдоти, які посміхнуть
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Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про представників сильної статі.
Чоловік, який помирає, каже своїй жінці:
- Прошу тебе, зізнайся хоча б перед моєю смертю, чи зраджувала ти мені?
- А якщо ти не помреш?
- Лікарю, мені здається, що моя дружина — алкоголічка. Я помітив, що чим більше у мене в крові проміле спирту, тим з більшою насолодою вона п’є мою кров.
Чоловік прийшов додому п’яний, весь побитий і почав заклеювати лейкопластиром рани. Вранці встав, а жінка його питає:
- Василю, ти вчора знову п’яний був?
- Ні.
- А яка твереза людина лейкопластир на дзеркало приклеює?
Поки вона спала, я встав, приготував їй сніданок, з’їв його і знову заснув… Вона так і не дізналася, який я в неї турботливий!
Батько миє посуд… Маленький син питає:
- Тату, а скільки вже років ти працюєш у мами?
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.