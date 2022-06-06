Скільки жінку не годуй, вона все одно на квіти дивиться: позитивна добірка анекдотів

Незважаючи на війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян", однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про квіти та жінок.

— Тримай, люба, тобі квіти, під колір твоїх очей. — Але ж це лілії, вони білі! — Ну так, очі теж здебільшого білі.

Я їй часто дарував квіти, і ви знаєте, що я зрозумів: у відносинах чоловік є лише посередником. Одні жінки через тебе продають квіти іншим жінкам.

- Алло, ти отримала квіти? - Так, але кур’єр настукав мені букетом по морді. - Добре. Це моя примха.

- Хлопче! Купіть дівчині квіти, а то я вже замерзла. — Скільки коштують? — За десятку за штуку. - Тоді вам треба тепліше вдягатися!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.