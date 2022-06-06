Ранкові калюжі – це сльози людей, які не хочуть йти на роботу: ці жарти подарують позитив

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

За останні місяці гумор українців став зовсім іншим. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності навіть у воєнний час.

"Телеграф" підготував порцію кумедних анекдотів про роботу, які подарують вам усмішку цього червневого дня.

Люблю запитувати дітей, ким вони хочуть стати, коли виростуть, бо я досі підбираю варіанти…

У дитинстві я заздрив дорослим — прийшов із роботи й жодних домашніх уроків, лежи, відпочивай. Тоді я ще не знав, що дорослі після роботи хочуть померти.

А пам’ятаєте тих хлопців із фільмів, які посеред робочого дня виймають фляжечку і роблять пару чарівних ковтків? Я починаю їх розуміти.

Десь у світі є людина, яка щодня ходить на роботу твоєї мрії й ненавидить її всім серцем…

Не знаю, як люди приходять з ранку на роботу і починають працювати. Мені треба якийсь час, щоб розхитатися приблизно до середи.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про будильник з ранку.