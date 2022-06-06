Самка богомола — жриця кохання: кумедні анекдоти про тварин, які піднімуть настрій

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Український народ не зломити навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та хороший спосіб трохи відволіктися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про братів наших менших, які піднімуть настрій усім без винятку.

З подругою брали у розпліднику тхора. Нам розповідали про їхні звички, підводні камені та умови утримання. Невелика вирізка з розмови: "Якщо тхір здох, не поспішайте його закопувати або викидати, зачекайте, поки не засмердиться. У більшості випадків він просто спить".

Моя домашня тварина — постійний свідок моїх секретів, фейлів, пороків та багато іншого. Ось дивлюся на нього і думаю: "Не дай Боже ти заговориш!".

Тигра можна погладити двічі в житті — один раз лівою рукою, другий раз правою.

Два лінивці висять на дереві. Через 5 років один з них підтягується та позіхає. Інший: — Слухай, ти мене своєю метушнею дратуєш.

Дельфіни настільки розумні, що буквально через кілька тижнів, як їх зловлять, вони навчають людей стояти біля краю води та кидати їм рибу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.