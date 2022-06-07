Родзинка — це твоє обличчя зранку: жарти, які зарядять позитивом на цілий день

Українці підбадьорюють себе та оточуючих у період війни гумором та жартами

Гумор – надійний щит для нашого мозку від поганого настрою. У мережі можна знайти багато анекдотів про російських окупантів, проте не забуває народ і про "вічні" теми, що не втрачають своєї актуальності навіть під час воєнного стану.

Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про п’ятницю, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про важкий ранок.

Коли прокидаєшся і встаєш, розумієш, що найкраща частина дня для тебе закінчилася.

— Я вранці встаю, йду на пробіжку, роблю зарядку, складаю список планів на день і тільки потім збираюся на роботу. — А мені це не треба. Я одразу втомленим прокидаюся.

Якщо встати не з тієї ноги, та ще не на того кота, то ранок почнеться з несамовитих криків.

Ранковий настрій – хочеться, щоб хтось прийшов і пожалів. Пожалів, що прийшов.

Діалог у моїй голові вранці: Прокидайся. Ні. Вставай! Ні. Ти так усе життя проспиш! Офігенно…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.