Рус

Володька вдарив молотком по пальцях трудовика та отримав "п’ять". Ну, йому так почулося: нові анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
289
Володька вдарив молотком по пальцях трудовика та отримав "п’ять". Ну, йому так почулося: нові анекдоти Новина оновлена 07 червня 2022, 14:59

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій новими веселими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативу.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас добірку анекдотів, приколів про невгамовного Володьку.

- Володька, чому ти перейшов до іншої школи?

- Через втому.

- Яку втому?

- Не знаю, просто в тій школі сказали, що дуже від мене втомилися.

Володька звертається до сусіда, який заводить машину:

- Дядю Вітю, а ви мене до школи не підвезете?

- Але ж мені зовсім в інший бік!

- Так, це ще краще!

Володька запитує у батька:

- Тату, а звідки беруться бегемоти?

- Ну-у-у...

- Тільки не кажи, що їх лелека приносить. Вона їх не підніме!

- Мамаша, скажіть своєму синочку, щоб він мене не передражнював!

- Володька, перестань корчити з себе ідіота!

— Володька, ти повісив білизну?

— Ні, мамо, я вирішив її помилувати!

Ще більше кумедних анекдотів про Володьку у нашій попередній добірці.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти