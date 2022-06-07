Володька вдарив молотком по пальцях трудовика та отримав "п’ять". Ну, йому так почулося: нові анекдоти

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій новими веселими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативу.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас добірку анекдотів, приколів про невгамовного Володьку.

- Володька, чому ти перейшов до іншої школи? - Через втому. - Яку втому? - Не знаю, просто в тій школі сказали, що дуже від мене втомилися.

Володька звертається до сусіда, який заводить машину: - Дядю Вітю, а ви мене до школи не підвезете? - Але ж мені зовсім в інший бік! - Так, це ще краще!

Володька запитує у батька: - Тату, а звідки беруться бегемоти? - Ну-у-у... - Тільки не кажи, що їх лелека приносить. Вона їх не підніме!

- Мамаша, скажіть своєму синочку, щоб він мене не передражнював! - Володька, перестань корчити з себе ідіота!

— Володька, ти повісив білизну? — Ні, мамо, я вирішив її помилувати!

Ще більше кумедних анекдотів про Володьку у нашій попередній добірці.