Володька вдарив молотком по пальцях трудовика та отримав "п’ять". Ну, йому так почулося: нові анекдоти
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Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій новими веселими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативу.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас добірку анекдотів, приколів про невгамовного Володьку.
- Володька, чому ти перейшов до іншої школи?
- Через втому.
- Яку втому?
- Не знаю, просто в тій школі сказали, що дуже від мене втомилися.
Володька звертається до сусіда, який заводить машину:
- Дядю Вітю, а ви мене до школи не підвезете?
- Але ж мені зовсім в інший бік!
- Так, це ще краще!
Володька запитує у батька:
- Тату, а звідки беруться бегемоти?
- Ну-у-у...
- Тільки не кажи, що їх лелека приносить. Вона їх не підніме!
- Мамаша, скажіть своєму синочку, щоб він мене не передражнював!
- Володька, перестань корчити з себе ідіота!
— Володька, ти повісив білизну?
— Ні, мамо, я вирішив її помилувати!
Ще більше кумедних анекдотів про Володьку у нашій попередній добірці.