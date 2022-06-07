Сімейне життя — це змагання з перетягування зарплати: прикольні жарти про сім’ю

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найстресовіших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Раніше ми ділилися з вами добіркою жартів про санкції в росії, а сьогодні зібрали добірку анекдотів, які актуальні у будь-який час, не лише воєнний.

Смішні анекдоти про сімейні стосунки на декілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!

Близькі люди потрібні, щоб увечері на кухні разом ненавидіти роботу, навчання, ситуацію в країні та всяких поганих людей.

- Тату, — питає син, — а правда, що справжній чоловік має залишатися спокійним у будь-якій ситуації? - Правда, синку. - Тоді тобі спочатку показати мій щоденник чи нову сукню мами?

— Алкоголь — джерело всіх бід у сімейному житті, — каже лектор. — Скільки ми знаємо випадків, коли дружина покидає чоловіка, бо він п’є. Хтось із зали уточнює: — А ви не скажете, скільки треба випити, щоб вона пішла?

— Татку, я хочу тебе поцілувати перед сном. — Запізнилася, доню. Мама вже поцілувала та забрала всі гроші.

- Мамо, чоловік мене образив... Я їду до тебе! - Ні, доню, зло має бути покаране — я їду до вас!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.