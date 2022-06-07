Сімейне життя — це змагання з перетягування зарплати: прикольні жарти про сім’ю
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Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найстресовіших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Раніше ми ділилися з вами добіркою жартів про санкції в росії, а сьогодні зібрали добірку анекдотів, які актуальні у будь-який час, не лише воєнний.
Смішні анекдоти про сімейні стосунки на декілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!
Близькі люди потрібні, щоб увечері на кухні разом ненавидіти роботу, навчання, ситуацію в країні та всяких поганих людей.
- Тату, — питає син, — а правда, що справжній чоловік має залишатися спокійним у будь-якій ситуації?
- Правда, синку.
- Тоді тобі спочатку показати мій щоденник чи нову сукню мами?
— Алкоголь — джерело всіх бід у сімейному житті, — каже лектор. — Скільки ми знаємо випадків, коли дружина покидає чоловіка, бо він п’є.
Хтось із зали уточнює:
— А ви не скажете, скільки треба випити, щоб вона пішла?
— Татку, я хочу тебе поцілувати перед сном.
— Запізнилася, доню. Мама вже поцілувала та забрала всі гроші.
- Мамо, чоловік мене образив... Я їду до тебе!
- Ні, доню, зло має бути покаране — я їду до вас!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.