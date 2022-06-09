Від спеки зникли навіть комарі: позитивна добірка анекдотів про літо
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Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими жартівливими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.
Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про ремонт, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про спекотну погоду.
— Привіт, слухай, може, завтра вдень погуляємо?
— На вулиці спека, давай трохи згодом.
- Це коли?
— У листопаді, наприклад.
Перший навігатор, який додасть функцію прокладання пішохідних маршрутів по тіні, стане лідером ринку.
Виходжу в обід із магазину. Спека. На ганку, ховаючись у тіні, стоїть тонкий юнак, п’є мінералку, стомлено говорить у телефон:
— Ну, сама подумай, який секс… спека ж 30 градусів… давай уже у четвер, там дощі обіцяли… похолодає.
Дуже хочеться в таку спеку ходити в легкому білому сарафані без трусиків, шкода, що я 100-кілограмовий бородатий мужик.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.