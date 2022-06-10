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Ніхто так добре не розуміє жінку, як ніхто: кумедні жарти про жінок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ніхто так добре не розуміє жінку, як ніхто: кумедні жарти про жінок Новина оновлена 10 червня 2022, 13:41

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин. Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад жінки, їхня логіка та стосунки з чоловіками.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про прекрасні дами.

— У чому різниця між чоловіком та дорогою прикрасою?

— Дорога прикраса жінку задовольняє завжди.

Жінці потрібна незалежність лише доти, доки вона не знайде того, через чию широку спину затишно виглядати.

Підганяти даму — це як намагатися прискорити завантаження комп’ютера. Програма все одно має провести безліч дій, прихованих від розуміння.

5 ознак, що жінка образилася на тебе:

1. Вона мовчить.

2. Вона кричить.

3. Вона поводиться як завжди.

4. Вона поводиться як ніколи.

5. Вона стріляє в тебе із рушниці.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня