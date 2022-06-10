Ніхто так добре не розуміє жінку, як ніхто: кумедні жарти про жінок

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин. Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, наприклад жінки, їхня логіка та стосунки з чоловіками.

Раніше "Телеграф" склав підбірку анекдотів про літо, а тепер представляємо вашій увазі добірку жартів про прекрасні дами.

— У чому різниця між чоловіком та дорогою прикрасою? — Дорога прикраса жінку задовольняє завжди.

Жінці потрібна незалежність лише доти, доки вона не знайде того, через чию широку спину затишно виглядати.

Підганяти даму — це як намагатися прискорити завантаження комп’ютера. Програма все одно має провести безліч дій, прихованих від розуміння.

5 ознак, що жінка образилася на тебе: 1. Вона мовчить. 2. Вона кричить. 3. Вона поводиться як завжди. 4. Вона поводиться як ніколи. 5. Вона стріляє в тебе із рушниці.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.