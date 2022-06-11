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Панове, а як буде чи-хуа-хуа у множині? Смішні жарти про собак

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Панове, а як буде чи-хуа-хуа у множині? Смішні жарти про собак Новина оновлена 11 червня 2022, 14:17

Читайте смішні анекдоти та жарти та підіймайте собі настрій.

Український народ не зломить навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про братів наших менших, які піднімуть настрій усім без винятку.

— Що може бути гіршим за розбите серце?

— Коли став собаці на хвіст і не можеш їй пояснити, що тобі шкода.

Розмовляють два собачники.

— Я хотів свого сенбернара так видресувати, щоб він гавкав, коли захоче їсти. Сотні разів я показував йому, як це треба робити!

- Ну і як успіхи? Гавкає, коли голодний?

— Ні, але він тепер нічого не їсть, доки я не погавкаю...

У мене вдома живуть три собаки та кішка. Найчастіша команда в моєму будинку: "Виплюнь кішку!".

Сьогодні остаточно переконався, що фрази "Що це ти жереш?" і "Що це там у тебе?" змушують собаку жувати утричі швидше.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.

Теги:
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