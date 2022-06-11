Панове, а як буде чи-хуа-хуа у множині? Смішні жарти про собак
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Український народ не зломить навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це надійний щит для мозку та гарний спосіб трохи відволіктися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про братів наших менших, які піднімуть настрій усім без винятку.
— Що може бути гіршим за розбите серце?
— Коли став собаці на хвіст і не можеш їй пояснити, що тобі шкода.
Розмовляють два собачники.
— Я хотів свого сенбернара так видресувати, щоб він гавкав, коли захоче їсти. Сотні разів я показував йому, як це треба робити!
- Ну і як успіхи? Гавкає, коли голодний?
— Ні, але він тепер нічого не їсть, доки я не погавкаю...
У мене вдома живуть три собаки та кішка. Найчастіша команда в моєму будинку: "Виплюнь кішку!".
Сьогодні остаточно переконався, що фрази "Що це ти жереш?" і "Що це там у тебе?" змушують собаку жувати утричі швидше.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про блондинок.