У сім’ї командувати має хтось одна! Смішні анекдоти для гарного настрою

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій новими кумедними жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку від негативу та поганих думок.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів, приколів про сімейні стосунки.

Дехто із задоволенням згадує помилки молодості… Декому за них соромно… А дехто з ними спить на одному ліжку все життя…

Кажуть, що для щасливого сімейного життя треба заплющувати очі на недоліки один одного… Питання: а коли очі можна відкривати?..

Сім’я сідає вечеряти, заходить онук, засмучений і мовчки плюхається на табурет. Дід: — Що сталося, Сергію? — Діду, відчепися, все одно не зрозумієш! Ти чайник! — А що як зрозумію? Давай розповідай! — Коротше, кинув я фейк, щоб упіймати хайп. А… Дід, перериваючи його: — А тебе захейтили і відбулінгували, так?

- Що поєднує вашу родину? - Пароль від Wi-Fi.

- Подивися, на кого ти став схожим! Скоро у двері не пролізеш! Тиждень ходимо по гостях і ти все жереш ці салати, пироги, торти... - Так смачно ж! Не можу зупинитись. - А те, що ми тепер через тебе порушуємо закон, це як? - Який закон? - Про заборону утримання бегемотів у домашніх умовах.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.