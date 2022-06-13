Сама науявляла — сама розчарувалася: добірка кумедних анекдотів про жінок

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найстресовіших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Так, за останні три місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про прекрасну половину людства — жінок.

- Подруго, як у тебе з особистим життям? — І не питай! Починається на "П" та закінчується на "Ц". - У тебе з’явився принц?

— І тут я попросила його поцілувати мене, як останній раз… - А що він? — Ти уявляєш, у лоб мене, скотина така, поцілував.

Поки мої однокурсниці народжують по третьому колу, я вирішила за літо спробувати все морозиво на районі.

Бісить, коли він іде в магазин і запитує чи ти хочеш чогось, ти кажеш: "Не знаю", а він купує тобі не те що ти хотіла.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.