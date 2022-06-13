Сама науявляла — сама розчарувалася: добірка кумедних анекдотів про жінок
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Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найстресовіших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Так, за останні три місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про прекрасну половину людства — жінок.
- Подруго, як у тебе з особистим життям?
— І не питай! Починається на "П" та закінчується на "Ц".
- У тебе з’явився принц?
— І тут я попросила його поцілувати мене, як останній раз…
- А що він?
— Ти уявляєш, у лоб мене, скотина така, поцілував.
Поки мої однокурсниці народжують по третьому колу, я вирішила за літо спробувати все морозиво на районі.
Бісить, коли він іде в магазин і запитує чи ти хочеш чогось, ти кажеш: "Не знаю", а він купує тобі не те що ти хотіла.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про роботу.