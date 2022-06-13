Принісши на урок ботаніки гербарій тата, Володька отримав свій перший термін: жарти, які посміхнуть
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Останнім часом гумор українців суттєво змінився. У мережі можна знайти багато жартів про невдачі російських окупантів, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про невгамовного Володьку.
Відомо, що найкращий захист – це напад. За цим принципом Володька, що запізнився, увірвався до класу з фразою: "Ви що тут взагалі всі отетеріли?!"
— Тепер бачиш, що мої оцінки підтверджують повну неефективність шкільної системи! — каже Володька батькові, подаючи щоденник.
- Володька, скільки буде тричі по три?
- Десять, Маріє Іванівно.
- А не дев’ять?
- Ой, хоч вісім, хоч п’ятнадцять! Як вам більше до вподоби! Мені мій батько взагалі заборонив сперечатися з жінками.
— Володька, а що таке храм?
— Це місце, де дорослі тітоньки та дядечки обіцяють, що більше так не будуть.
Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв’яка, кидає у склянку зі спиртом — той здох. Кидає черв’яка у склянку з водою – той живе.
- Діти, який висновок із цього можна зробити?
Володька:
- Якщо пити спирт, то глистів не буде!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про тварин.