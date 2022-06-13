Принісши на урок ботаніки гербарій тата, Володька отримав свій перший термін: жарти, які посміхнуть

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Останнім часом гумор українців суттєво змінився. У мережі можна знайти багато жартів про невдачі російських окупантів, однак не забуває народ і про "вічні" теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про невгамовного Володьку.

Відомо, що найкращий захист – це напад. За цим принципом Володька, що запізнився, увірвався до класу з фразою: "Ви що тут взагалі всі отетеріли?!"

— Тепер бачиш, що мої оцінки підтверджують повну неефективність шкільної системи! — каже Володька батькові, подаючи щоденник.

- Володька, скільки буде тричі по три? - Десять, Маріє Іванівно. - А не дев’ять? - Ой, хоч вісім, хоч п’ятнадцять! Як вам більше до вподоби! Мені мій батько взагалі заборонив сперечатися з жінками.

— Володька, а що таке храм? — Це місце, де дорослі тітоньки та дядечки обіцяють, що більше так не будуть.

Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв’яка, кидає у склянку зі спиртом — той здох. Кидає черв’яка у склянку з водою – той живе. - Діти, який висновок із цього можна зробити? Володька: - Якщо пити спирт, то глистів не буде!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про тварин.