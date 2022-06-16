Іноді так хочеться простого людського грошей...: смішні жарти про фінанси
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У цей нелегкий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні у будь-який час.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про гроші.
Гроші у твоєму гаманці – не твої! Просто настала твоя черга їх витратити. Але лише один раз.
Гроші завжди витрачаю з полегшенням та задоволенням. Прямо відчуваю, як позбавляюся зла і стаю добрішим.
Ось кажуть: "Що ти шукаєш, теж шукає тебе". Чесно кажучи, мене лякає думка, що десь вулицею ходить валіза, набита грошима.
— А правда, що всі отримані гроші підуть на допомогу дітям?
— Так, ми ж всі чиїсь діти…
- Ти не міг би дати грошей?
- На що?
- Ну, так, на згадку.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про тварин.