Іноді так хочеться простого людського грошей...: смішні жарти про фінанси

Українці – народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

У цей нелегкий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні у будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про гроші.

Гроші у твоєму гаманці – не твої! Просто настала твоя черга їх витратити. Але лише один раз.

Гроші завжди витрачаю з полегшенням та задоволенням. Прямо відчуваю, як позбавляюся зла і стаю добрішим.

Ось кажуть: "Що ти шукаєш, теж шукає тебе". Чесно кажучи, мене лякає думка, що десь вулицею ходить валіза, набита грошима.

— А правда, що всі отримані гроші підуть на допомогу дітям? — Так, ми ж всі чиїсь діти…

- Ти не міг би дати грошей? - На що? - Ну, так, на згадку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про тварин.