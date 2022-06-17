Відмінна риса п’ятниці — повітря пахне свободою: позитивні жарти про кінець робочого тижня

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та оточуючих

Українці, напевно, найпозитивніша нація у світі, адже навіть у найстресовіших ситуаціях ми не втрачаємо почуття гумору. Так, за останні три місяці гумор трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих росіян", однак не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам про кінець робочого тижня та п’ятницю.

Чорна п’ятниця — це коли тільки-но зібрався відпочити і повеселитися, а дзвонить шеф і каже, що завтра вранці термінова робота.

Зранку у понеділок вирішив вести здоровий спосіб життя. Але далі за вечір п’ятниці образ довести не вдалося.

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— Коли ти додому повернешся? — Мамо, пора вже запам’ятати, що я в п’ятницю повертаюся в суботу.

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Не відкладай на п’ятницю те, що можна відкласти на понеділок. Не псуй добрий день!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.