Живеш без мужика — з брудного посуду в тебе за вечір тільки келих: анекдоти про милих жінок

У цей важкий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні у будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про представниць прекрасної статі.

Нарешті зрозуміла, що коли хочеться напитися та написати колишньому, треба напитися та написати. Колишнього це не поверне, але хотітись перестане.

Якщо ваш чоловік добряче психує, дайте йому прострочений йогурт! Нехай психує в іншому місці…

З комах поважаю лише самку богомола, молодець баба! Покохала, спокусила, з’їла, забула.

Він подарував мені букет зі 101 троянди, а я не знаю, як йому натякнути, що мене треба брати їжею.

Поки мої однокурсниці народжують за третім колом, я вирішила за літо перепробувати все морозиво на районі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про гроші.