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Живеш без мужика — з брудного посуду в тебе за вечір тільки келих: анекдоти про милих жінок

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Живеш без мужика — з брудного посуду в тебе за вечір тільки келих: анекдоти про милих жінок Новина оновлена 17 червня 2022, 14:30

Оптимізм та гарне почуття гумору закладено у генетичному коді українців

У цей важкий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні у будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про представниць прекрасної статі.

Нарешті зрозуміла, що коли хочеться напитися та написати колишньому, треба напитися та написати. Колишнього це не поверне, але хотітись перестане.

анекдоти про жінок

Якщо ваш чоловік добряче психує, дайте йому прострочений йогурт! Нехай психує в іншому місці…

анекдоти про жінок

З комах поважаю лише самку богомола, молодець баба! Покохала, спокусила, з’їла, забула.

анекдоти про жінок

Він подарував мені букет зі 101 троянди, а я не знаю, як йому натякнути, що мене треба брати їжею.

анекдоти про жінок

Поки мої однокурсниці народжують за третім колом, я вирішила за літо перепробувати все морозиво на районі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про гроші.

Теги:
#Жінки #Жарти #Гумор #Анекдоти