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Опишіть коротко вашу відпустку. — Вжик! Найкращі анекдоти про відпочинок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Опишіть коротко вашу відпустку. — Вжик! Найкращі анекдоти про відпочинок Новина оновлена 17 червня 2022, 21:16

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими жартами навіть у період війни, адже гумор — це ідеальний спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.

"Телеграф" склав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочинок, які точно посміхнуть вас.

- Що відбувається?! У номері радіатор гріє, чайник свистить, радіо та телевізор кричать. Світло всю ніч горить, спати неможливо!

- Все правильно. У вас у путівці так і написано: "Все включено!".

анекдоти про відпустку

Чоловік, син та свекруха поїхали на море, а я залишилася вдома сама. Увага, питання: Хто з нас краще відпочине?!

анекдоти про відпустку

- Привіт, ти де?

- У відпустці, на курорті!

- І як там водичка?

- Мокренька!

- А скільки градусів?

- Безалкогольна!

анекдоти про відпустку

Скучили за морем? Поставте вентилятор за киплячим чайником, спрямуйте струмінь повітря на себе і закрийте очі. А зойки дружини зійдуть за крики чайок.

анекдоти про відпустку

- Офіціанте, будь ласка, мені стегно павича і рагу з м’яса лисиці.

- Вибачте, але в нас ніколи такого меню не було!

Хлопець до дівчини:

- Ось бачиш, я тобі другий тиждень тверджу, що на цьому курорті нормальний ресторан знайти неможливо, а ти "в ресторан хочу, в ресторан"...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Володьку.

Теги:
#Відпустка #Жарти #Гумор #Анекдоти