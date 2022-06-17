Опишіть коротко вашу відпустку. — Вжик! Найкращі анекдоти про відпочинок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3
Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими жартами навіть у період війни, адже гумор — це ідеальний спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.
"Телеграф" склав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочинок, які точно посміхнуть вас.
- Що відбувається?! У номері радіатор гріє, чайник свистить, радіо та телевізор кричать. Світло всю ніч горить, спати неможливо!
- Все правильно. У вас у путівці так і написано: "Все включено!".
Чоловік, син та свекруха поїхали на море, а я залишилася вдома сама. Увага, питання: Хто з нас краще відпочине?!
- Привіт, ти де?
- У відпустці, на курорті!
- І як там водичка?
- Мокренька!
- А скільки градусів?
- Безалкогольна!
Скучили за морем? Поставте вентилятор за киплячим чайником, спрямуйте струмінь повітря на себе і закрийте очі. А зойки дружини зійдуть за крики чайок.
- Офіціанте, будь ласка, мені стегно павича і рагу з м’яса лисиці.
- Вибачте, але в нас ніколи такого меню не було!
Хлопець до дівчини:
- Ось бачиш, я тобі другий тиждень тверджу, що на цьому курорті нормальний ресторан знайти неможливо, а ти "в ресторан хочу, в ресторан"...
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Володьку.