Опишіть коротко вашу відпустку. — Вжик! Найкращі анекдоти про відпочинок

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Пропонуємо нашим читачам піднятий собі настрій новими жартами навіть у період війни, адже гумор — це ідеальний спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.

"Телеграф" склав добірку прикольних анекдотів про відпустку та відпочинок, які точно посміхнуть вас.

- Що відбувається?! У номері радіатор гріє, чайник свистить, радіо та телевізор кричать. Світло всю ніч горить, спати неможливо! - Все правильно. У вас у путівці так і написано: "Все включено!".

Чоловік, син та свекруха поїхали на море, а я залишилася вдома сама. Увага, питання: Хто з нас краще відпочине?!

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- Привіт, ти де? - У відпустці, на курорті! - І як там водичка? - Мокренька! - А скільки градусів? - Безалкогольна!

Скучили за морем? Поставте вентилятор за киплячим чайником, спрямуйте струмінь повітря на себе і закрийте очі. А зойки дружини зійдуть за крики чайок.

- Офіціанте, будь ласка, мені стегно павича і рагу з м’яса лисиці. - Вибачте, але в нас ніколи такого меню не було! Хлопець до дівчини: - Ось бачиш, я тобі другий тиждень тверджу, що на цьому курорті нормальний ресторан знайти неможливо, а ти "в ресторан хочу, в ресторан"...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Володьку.