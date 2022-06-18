Наш кіт теж спочатку не любив пилосос, а потім нічого — втягнувся: жарти про домашніх улюбленців

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Український народ не зломити навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це хороший спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про недалекоглядність і смерть кривавого диктатора путіна, є серед них і "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про котів та кішок, які піднімуть настрій всім.

Якщо в дівчини є кіт, то можете спокійно з нею одружуватись, бо вона вже звикла любити істоту, яка лише їсть і спить на дивані.

Найкращий друг — це кіт! Він ніколи не скаже: чого ти їси вночі?! А тихо буде їсти з тобою!

- Кіт Васька любив їсти оселедець під шубою, м'ясо під диваном, ковбасу під столом, котлети під покривалом… Взагалі, був дуже сором'язливий в їжі…

Купляю ковбасу, даю коту, якщо їсть — то можна їсти. Став помічати, що останнім часом він дивиться, чи їм я…

Чорний кіт, що перебігає вам дорогу, означає, що тварина кудись йде. Не ускладнюйте життя ні собі, ні йому.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.